Российская газета "Ведомости" переименовалась во "Вседомой" в связи с пандемией коронавируса(1)
”Ведомости” вышли 20 марта с измененным логотипом на первой полосе газеты, а также на сайте и в аккаунтах в соцсетях, сообщает AdIndex.
”Ведомости” вышли 20 марта с измененным логотипом на первой полосе газеты, а также на сайте и в аккаунтах в соцсетях, сообщает AdIndex.
Редакция приняла решение на время изменить название на ”Вседомой”, чтобы призвать к соблюдению карантина для борьбы с распространением коронавируса.
”Один из самых эффективных способов остановить распространение вируса — свеcти к минимуму социальные контакты. Проще говоря, остаться дома. Именно так мы сделали в редакции "Ведомостей" и призываем вас последовать нашему примеру… Остановить распространение заразы мы можем только вместе, если будем соблюдать необходимые в таких случаях меры предосторожности”, — отмечается в сообщении редакции.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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