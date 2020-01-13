"Родители в шоке": мальчик застрял в джакузи и умер

По факту происшествия в аквапарке было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ ”Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей”. Следователи уже провели осмотр места происшествия и допрос очевидцев.
”В дальнейшем смерть мальчика повлияет на тяжесть обвинения. Если будет предъявлено обвинение, то оно будет предъявляться по части 2 пункт ”в” той же статьи — действия, повлекшие по неосторожности тяжкие телесные повреждения или смерть. Смерть подростка повлияет на тяжесть квалификации состава преступления”, — уточнили в СК по Новосибирской области, сообщает ”Вести Новосибирск”.
Другой резонансный случай в бассейне произошел 27 октября 2019 года: тогда 10-летний мальчик погиб в московской штаб-квартире Службы внешней разведки РФ из-за того, что его затянуло в сливное отверстие системы очистки. Об этом в столичном управлении МВД сообщили принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК.
В день трагедии ребенок катался на горке в бассейне на территории спортивного комплекса СВР, однако внезапно возникнувшее течение затянуло его в сливное отверстие системы очистки. Согласно правилам, оно должно быть закрыто решетками, однако сотрудники комплекса забыли это сделать после профилактической чистки, сообщал телеграм-канал Baza.
Другие посетители комплекса смогли вытащить школьника без помощи спасателей. Медработник попытался реанимировать его, сделав искусственное дыхание, однако на тот момент сердце мальчика уже остановилось.
Ранее, 28 августа 12-летняя россиянка также умерла после несчастного случая в бассейне турецкого отеля ”Санхилл”, расположенного на курорте Бодрума. За десять дней до этого школьница проводила время в воде вместе со сверстниками, однако неожиданно для всех ее руку засосало в трубу, через которую подавалась вода. В результате несовершеннолетняя не могла выплыть на поверхность — общими усилиями отдыхающих и спасателей ее удалось извлечь из воды только спустя некоторое время.
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