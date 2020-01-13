"Родители в шоке": мальчик застрял в джакузи и умер

В Новосибирске скончался 16-летний подросток, который ранее захлебнулся водой в местном аквапарке. Об этом сообщает издание Ngs.ru со ссылкой на региональный минздрав.

На протяжении шести дней пострадавший находился в реанимации, где медики боролись за его жизнь, однако спасти его так и не удалось. ”Врачи сообщили, что он скончался сегодня в 3.10 в реанимации. В сознание не приходил”, — сообщили в минздраве Новосибирской области 13 января.

Трагедия произошла на территории аквапарка ”Аквамир” 8 января около 18.00. Как рассказала знакомая семьи погибшего мальчика, он вместе с родителями и братом приехал в Новосибирск из Кемерово, чтобы отдохнуть в последние дни новогодних праздников. По словам женщины, родственники мальчика не видели, как тонет их сын, — о ЧП они узнали, когда вокруг стали кричать люди.

”Родители сейчас просто в шоке. Они отдыхали семьей. 16 лет — это не пяти-, не десятилетний ребенок, за которым глаз да глаз. И это не горка, там и глубина, как я поняла, небольшая. Родители с младшим недалеко были. Они это все не видели”, — рассказала собеседница издания.

По словам очевидцев, рука подростка застряла между трубами скамейки джакузи в то время как он находился под водой. В результате мальчик провел под водой более четырех минут, прежде чем его смогли освободить и достать на поверхность. Прибывшие на место происшествия врачи диагностировали у него клиническую смерть, однако все же смогли запустить дыхание и доставили пострадавшего в реанимацию.