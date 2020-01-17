РЕПОРТАЖ ИЗ ПИТЕРА | "Это сейчас самая обсуждаемая новость": Что думают россияне о новом премьер-министре?

Роман Старапопов Видеооператор: Прийт Симсон EST 2

Репортер RusDelfi Роман Старапопов спросил жителей Санкт-Петербурга что они думают об отставке правительства России и новом премьер-министре Михаиле Мишустине. Смотрите видео!