Рейтинг доверия Путину упал до 23%. Это минимальный показатель за 2,5 года

Респондентов задали вопрос: ”Назовите 5-6 политиков, которым вы больше всего доверяете?”. Согласно опросу, Путину доверяют 23% опрошенных, это на 2% меньше, чем в июне, и на 12% по сравнению с началом года.

По сравнению с ноябрем 2017 года рейтинг доверия Путину снизился на 36% — с 59%.

Участники опроса также назвали среди политиков, которым доверяют, Михаила Мишустина (10%), Владимира Жириновского (10%), Сергея Шойгу (10%), Сергея Лаврова (6%), Геннадия Зюганова (4%).

При этом 3% респондентов заявили, что доверяют Сергею Фургалу — бывшему губернатору Хабаровского края, арестованному по обвинению в организации убийств. Он опередил в рейтинге Павла Грудинина, Алексея Навального и Дмитрия Медведева.