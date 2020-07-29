29.07.2020, 14:48

Рейтинг доверия Путину упал до 23%. Это минимальный показатель за 2,5 года

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Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.
Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.Foto: Karli Saul

Рейтинг доверия россиян к президенту Владимиру Путину упал до 23%. Это следует из результатов опроса ”Левада-центра”, передает "Дождь".

Респондентов задали вопрос: ”Назовите 5-6 политиков, которым вы больше всего доверяете?”. Согласно опросу, Путину доверяют 23% опрошенных, это на 2% меньше, чем в июне, и на 12% по сравнению с началом года.

По сравнению с ноябрем 2017 года рейтинг доверия Путину снизился на 36% — с 59%.

Участники опроса также назвали среди политиков, которым доверяют, Михаила Мишустина (10%), Владимира Жириновского (10%), Сергея Шойгу (10%), Сергея Лаврова (6%), Геннадия Зюганова (4%).

При этом 3% респондентов заявили, что доверяют Сергею Фургалу — бывшему губернатору Хабаровского края, арестованному по обвинению в организации убийств. Он опередил в рейтинге Павла Грудинина, Алексея Навального и Дмитрия Медведева.

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