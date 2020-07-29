Рейтинг доверия Путину упал до 23%. Это минимальный показатель за 2,5 года

Рейтинг доверия россиян к президенту Владимиру Путину упал до 23%. Это следует из результатов опроса ”Левада-центра”, передает "Дождь".
Респондентов задали вопрос: ”Назовите 5-6 политиков, которым вы больше всего доверяете?”. Согласно опросу, Путину доверяют 23% опрошенных, это на 2% меньше, чем в июне, и на 12% по сравнению с началом года.
По сравнению с ноябрем 2017 года рейтинг доверия Путину снизился на 36% — с 59%.
Участники опроса также назвали среди политиков, которым доверяют, Михаила Мишустина (10%), Владимира Жириновского (10%), Сергея Шойгу (10%), Сергея Лаврова (6%), Геннадия Зюганова (4%).
При этом 3% респондентов заявили, что доверяют Сергею Фургалу — бывшему губернатору Хабаровского края, арестованному по обвинению в организации убийств. Он опередил в рейтинге Павла Грудинина, Алексея Навального и Дмитрия Медведева.
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