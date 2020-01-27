Раскрыты обстоятельства смерти Всеволода Чаплина

По его словам, перед смертью у Чаплина случился астматический приступ. ”Он сел на лавочку, ему стало плохо. Он болел астмой. Он стал задыхаться, посинел, упал. Ему вызвали скорую, скорая констатировала смерть”, — говорит он.

Петрунько добавил, что обычно протоиерей носит с собой лекарство, но в этот раз он не увидел, было ли оно у него. ”Когда у него была одышка, он всегда пользовался баллончиком от астмы”, — сказал он.

О смерти Всеволода Чаплина ранее со ссылкой на прихожан сообщило агентство ”Интерфакс”. Смерть наступила днем 26 января, около 16:30. Позднее информацию о кончине подтвердили в пресс-службе храма святого Феодора Студита у Никитских ворот.

Возможной причиной смерти называют остановку сердца. ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах отмечал, что экспертиза будет проведена в ближайшее время.

Всеволод Чаплин был первым председателем синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Московского патриархата, входил в патриарший совет по культуре. Настоятелем храма у Никитских ворот стал в феврале 2016 года, спустя несколько месяцев после того, как покинул синодальный отдел. Вел несколько программ на телевидении и радио, регулярно публиковался в прессе и комментировал в социальных сетях различные события — так, в апреле 2018 года протоиерей посоветовал москвичам и петербуржцам причаститься и ждать ракетного удара по городам в ближайшие дни.