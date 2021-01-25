Путин заявил о возможности снятия ограничений по коронавирусу в России

Ранее в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пандемия пошла на спад в столице. По его словам, власти начинают ”открывать город для нормальной жизни”.

За последние сутки в России впервые с ноября выявили меньше 20 тысяч случаев заражения коронавирусом — 19 290. Больше всего заражений зафиксировали в Москве (2382), Санкт-Петербурге (2116), Московской области (1163). Меньше всего — в Еврейской автономной области (16), Туве (9) и Ненецком автономном округе (3).

На протяжении двух месяцев в стране фиксировали от 20 тысяч до почти 30 тысяч зараженных. В последний раз 11 ноября 2020 года статистика была ниже привычных значений — тогда коронавирус подтвердился у 19 851 жителя.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!