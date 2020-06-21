Путин заявил, что слова Зеленского негативно скажутся на отношениях двух стран

Отвечая на вопрос корреспондента Павла Зарубина, как высказывания Зеленского могут сказаться на отношениях двух стран, Путин сказал: "Негативно".

Он добавил, что и для украинского президента "ничего хорошего в этом нет". "Имею в виду, что сама Украина сильно пострадала в ходе Второй Мировой войны", — пояснил глава государства.

Ранее Зеленский заявил об ответственности СССР наравне с фашистской Германией за развязывание Второй мировой войны. Эти заявления он сделал во время своего визита в Польшу в январе, напоминает "Интерфакс".