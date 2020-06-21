Путин заявил, что слова Зеленского негативно скажутся на отношениях двух стран(15)
Заявления президента Украины Михаила Зеленского о Великой Отечественной войне могут негативно сказаться на отношениях России и Украины. Об этом президент РФ Владимир путин заявил в интервью телеканалу "Россия 1". Об этом сообщают Вести.ру.
6 веских причин отказаться от душевой кабины
Что могло послужить толчком к смерти Юлии Норкиной
Липницкая призналась, что беременна и назвала отца ребенка
В Петербурге прохожие спасли кота из горящей квартиры