15.01.2020, 18:18

Путин внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра

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Путин внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра
Mikhail Metzel/TASS, Scanpix

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Об этом сообщила пресс-служба Кремля, пишет ТАСС.

"Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму", — сказали в пресс-службе.

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