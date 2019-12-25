Путин усомнился, что у большинства россиян есть ощущение перемен к лучшему

"И, конечно, самый главный, ключевой результат, которого нам предстоит добиться, — это реальные перемены в жизни людей, перемены, которые почувствуют граждане. Не уверен, что у большинства людей есть сейчас такое ощущение", — сказал Путин в среду на заседании Президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

По его словам, "об этом говорят и опросы общественного мнения различными структурами, в том числе и такими, которым мы с вами не можем не доверять, в том числе Федеральной службой охраны".

В числе других сфер, где пока не удалось достичь запланированного, Путин назвал показатель снижения смертности в России. "Снижение смертности есть, но есть вопросы, на которые следует обратить особое внимание. Речь идет о смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Так, как мы рассчитывали это сделать, сделать это пока не удалось", — подчеркнул Путин.

Он сообщил, что за первые 10 месяцев текущего года смертность от болезней системы кровообращения составила 579,9 случаев на 100 тыс. человек, а ожидали 575. То же самое, сказал Путин, по смертности от новообразований: по факту 203,2 случая на 100 тыс. человек, а ожидалось 199,5.

Еще одним направлением, где необходимо нарастить усилия, президент России назвал поддержку российского экспорта. "План по экспорту промышленной продукции в этом году не выполнен почти на $8 млрд. Конечно, здесь сыграли свою роль и ценовые факторы, конъюнктура рынка, другие объективные показатели, (. . .) но все же это означает, что меры по стимулированию экспорта должны быть более эффективными, основательными и просчитанными", — заявил глава государства.