Путин провел встречи с главой Еврокомиссии и британским премьером

В ходе разговора Джонсон сказал Путину, что они оба ответственны за решения международных проблем, в том числе, которые касаются ситуации в Сирии, Иране, Ираке и Ливии.

Джонсон назвал президенту России Владимиру Путину условие, при котором будут нормализованы отношения между двумя странами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение канцелярии главы британского правительства.

Так, Джонсон заявил, что нормализации двусторонних отношений не будет, пока ”Россия не прекратит дестабилизирующую деятельность, которая угрожает Великобритании и союзникам”, а также подрывает коллективную безопасность и безопасность отдельных граждан.

Кроме того, премьер Британии добавил, что изменения в позиции Великобритании по Солсбери не произошло.

Отмечается, что помимо беседы с британским премьером, российский лидер провел встречу с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Урсула фон дер Ляйен раскрыла тему переговоров с президентом России, сделав запись в Twitter.

Глава ЕК обсудила с Путиным договор о транзите российского газа в страны Евросоюза через территорию Украины. Фон дер Ляйен написала, что была рада встрече с президентом России, и выложила фотографию с ним.

Good to meet with Russian President Vladimir Putin in the margins of the #BerlinConference. We spoke about the Ukraine-EU-Russia trilateral gas agreement via Ukraine. pic.twitter.com/utHj0agJKt — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 19, 2020