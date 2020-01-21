Путин подписал закон, разрешающий КС признавать неисполнимыми решения ЕСПЧ

Законопроект был принят Госдумой 4 декабря и одобрен Советом Федерации 9 декабря, напоминает ТАСС.

Как изменился закон

Поправки вносятся в федеральный конституционный закон о КС РФ во исполнение июльского постановления самого Конституционного суда.

Ими предусматривается, что "по запросу федерального органа исполнительной власти, наделенного компетенцией по защите интересов РФ при рассмотрении в межгосударственном органе по защите прав и свобод человека жалоб, поданных против РФ на основании международного договора, Конституционный суд РФ разрешает вопрос о возможности исполнения решения межгосударственного органа по защите прав и свобод человека". В частности, компетенцией для таких обращений в КС наделяется президент РФ и правительство РФ.

В случае если КС РФ принимает постановление о невозможности исполнения решения межгосударственного органа по защите прав и свобод человека в целом, или в его части, какие-либо действия (акты), направленные на исполнение его соответствующего решения в России, не могут осуществляться (приниматься).

В середине июля КС РФ постановил, что решения ЕСПЧ могут исполняться на территории РФ лишь в случае, если они не противоречат основному закону страны.