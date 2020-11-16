Путин подписал распоряжение о создании в Судане военно-морской базы

"Принять предложение правительства РФ о подписании соглашения между Российской Федерацией и Республикой Судан о создании пункта материально-технического обеспечения военно-морского флота РФ на территории Республики Судан. Поручить Минобороны России подписать от имени РФ указанное соглашение", — говорится в документе.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил проект соглашения и поручил представить предложение о его подписании президенту. Проект был представлен Министерством обороны РФ, согласован с МИД РФ, Верховным судом, Генпрокуратурой и Следственным комитетом РФ и предварительно проработан с суданской стороной.

О соглашении

Согласно представленному проекту соглашения, нахождение пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Судане "отвечает целям поддержания мира и стабильности в регионе, носит оборонительный характер и не направлено против других стран". Пункт может быть создан для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажа российских военных кораблей.

Предполагается, что территория пункта МТО будет включать в себя береговую зону, водную акваторию и зону причального фронта. "Суданская сторона имеет право использовать указанный причальный фронт по согласованию с уполномоченным органом российской стороны", — отмечается в документе.

В проекте соглашения также прописано, что максимально в пункте может находиться четыре военных корабля, включая "военные корабли с ядерной энергетической установкой при условии соблюдения норм ядерной и экологической безопасности", передает ТАСС.