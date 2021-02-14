Путин о Навальном: этого фигуранта используют

Вектор тем был весьма обширным: коронавирус, ДНР, развитие государства, отношения с зарубежными партнерами и Алексей Навальный.

В частности главный редактор радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов спросил у главы государства о протестах.

"По поводу того, что люди выходили на протесты — в том числе и не за этого фигуранта, — начал ответ Путин, так и не назвав Навального по имени. — Да, наверное, вы правы, так и есть. Знаете в чем дело? Ведь и фигуранта этого тоже используют именно сейчас. Именно тогда, когда во всех странах мира, в том числе у нас, возникает усталость у людей, возникает накопленное раздражение. Возникает недовольство, в том числе в отношении условий, в которых они живут. Уровнем своих доходов.

Мы же все с вами люди. У нас друзья есть, родственники… Ну чего не объясняй, чего не говори, пандемия не пандемия… Вот хуже жить — значит плохо. Кто виноват? Значит… Ну такова доля начальства. Здесь уж ничего не поделаешь. И, конечно, этим пытаются пользоваться и в Европе, и в других странах. И в самих Штатах! Этой ситуацией пользуются всякие противоборствующие силы. И у нас этим тоже пытаются воспользоваться. И воспользовались! Ну конечно, а как же? На это расчет!"

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