30.12.2020, 14:54

”Путин не бьется в истерике”. Кремль — о новом уголовном деле против Навального

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Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.
Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.Foto: Karli Saul

В Кремле прокомментировали ситуацию, сложившуюся вокруг Алексея Навального. Об этом пишет Meduza.

”Коммерсант FM”: Следственный комитет завел уголовное дело на Алексея Навального. Политик на это отреагировал фразой: ”Путин, похоже, просто бьется в истерике”. Что в Кремле могут на это сказать?

Дмитрий Песков: Вы знаете, Путин не бьется в истерике. Путин готовится к совещанию с премьер-министром и проводит международные телефонные разговоры, поздравляя своих коллег с наступающим Новым годом. Все остальные детали, наверное, лучше спрашивать в Следственном комитете. Мы не обладаем этой информацией.

”Коммерсант FM”: А какие чувства у Владимира Путина в принципе вызывает вся эта ситуация с Алексеем Навальным? Беспокоится ли он, может быть?

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Дмитрий Песков: У Владимира Путина эта ситуация не вызывает никаких чувств. У Владимира Путина вызывают чувства задачи, которые стоят перед ним и перед правительством. Чувство радости вызывают те вопросы, которые удалось реализовать в уходящем году. И мобилизацию вызывают те вопросы, которые еще остро стоят на повестке дня.

”Коммерсант FM”: Путину вообще докладывают об активности разных ведомств вокруг Навального?

Дмитрий Песков: Разумеется, в установленном порядке о своей работе ведомства докладывают. Но это не значит, конечно, что любое дело, которое возбуждается, любые следственные действия, которые возбуждаются в отношении того или иного гражданина Российской Федерации, докладываются президенту. Конечно, об этом речи идти не может.

Business FM: Как в Кремле относятся к мнению о том, что возбуждение нового уголовного дела против Навального о хищении средств, полученных как пожертвования, и, кроме того, вероятное превращение условного срока в реальный по делу ”Ив Роше”, все это нужно для того, чтобы Навальный не возвращался в Россию?

Дмитрий Песков: Я ничего вам не могу сказать. Это вам лучше позвонить в Следственный комитет и вам там все расскажут. Они выполняют свою работу.

Business FM: А в общем и целом сложно все-таки называть не политическими дела против Навального. Какова на данный момент позиция у Кремля?

Дмитрий Песков: Почему? Слушайте, это совершенно не приоритетный вопрос, и здесь нам даже нечего комментировать. Мы не хотели бы продолжать какие-то комментарии на этот счет.

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