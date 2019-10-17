Путин наделил МВД правом объявлять предостережения гражданам

Предостережения, согласно закону, являются обязательным для исполнения указанием гражданам о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений и административных правонарушений. Председатель комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, предложивший наделить этим правом полицию, считает, что "принятие закона должно способствовать профилактике преступлений и правонарушений".

Указания сотрудников МВД России обязательны к исполнению

"Если полиция в превентивном порядке будет предупреждать людей, то это, я думаю, снизит количество административных и уголовных преступлений", — заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников.

Сотрудники МВД, согласно закону, будут вправе объявлять гражданам предостережения о недопустимости их антиобщественного поведения, причем эти указания обязательны к исполнению. В случае их несоблюдения грозит административная и даже уголовная ответственность.