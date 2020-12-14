"Путин будет топать ножками больше всех. Это его личный план и личный провал". Навальный рассказал, кто именно и почему хотел его убить

Я знаю, кто хотел меня убить. Я знаю, где они живут. Я знаю, где они работают. Я знаю их настоящие имена. Я знаю их поддельные имена. У меня есть их фотографии.

Дочитайте, пожалуйста, этот пост до конца. Или посмотрите видео. Мне будет очень нужна ваша помощь с его распространением, потому что это история о секретной группе убийц из ФСБ, куда входят врачи и химики, о том, что они меня пытались убить несколько раз, а однажды — чуть не убили мою жену. По телевизору об этом точно не расскажут. Особенно учитывая то, что приказы этой группе дает президент России Владимир Путин. И, кстати, я вам расскажу, почему он решил меня убить.

Первое. Это не наше расследование. Вернее, мы подключились на его финальной части, а основную работу сделала расследовательская группа Bellingcat совместно с изданием Инсайдер, а конкретно их главный и очень крутой расследователь Кристо Грозев из Болгарии.

Так что мое первое большое спасибо Bellingcat, а второе… Ирине Яровой и партии ”Единая Россия”. Потому что именно благодаря так называемому ”пакету Яровой” коррумпированные сотрудники ”правоохранительных органов” свободно торгуют данными наших с вами мобильных телефонов. И данными авиаперелетов, кстати, тоже.

Эта попытка убийства раскрыта. И теперь вы точно понимаете, что официально его раскрывать не будет. Иначе придётся пересажать половину руководства ФСБ. И Путина, который им приказ отдавал.

Ровно поэтому — вы посмотрите — они так и визжат на всех уровнях: от ”Единой России” и Лаврова до телевизионных пропагандистов. Понимают, что их разоблачили. Но это все было ерундой по сравнению с тем, что будет дальше. Прямо в эту минуту вся банда смотрит это видео и осознает, что их уличили в совершении террористического акта. С именами и фамилиями. Со званиями и должностями. Мысль о том, что они пойманы с поличным, заставит их визжать в миллион раз сильнее. Вы увидите истерику неимоверных масштабов. Телеведущие госканалов будут просто взрываться в эфирах. Против меня возбудят уголовное дело за то, что у них не получилось меня убить.