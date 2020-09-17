"Проект" и ФБК: Навальный был отравлен в гостинице в Томске

Бутылка из-под минеральной воды, на которой нашли следы яда, была изъята из гостиничного номера Навального в Томске. Об этом сообщает DW со сслыкой на соратников политика и издание "Проект".
В Instagram Алексея Навального в четверг, 17 сентября, опубликовано видео осмотра полицией номера в гостинице Xander в Томске, сделанное, как утверждают его авторы, 20 августа после того, как стало известно об отравлении Навального.
"Именно на бутылке из томского номера немецкая лаборатория обнаружила следы "Новичка". А потом еще три лаборатории, которые брали анализы у Алексея, подтвердили, что Навальный был отравлен именно им. Теперь мы понимаем: это было сделано до того, как он покинул свой номер, чтобы поехать в аэропорт", - говорится в тексте, сопровождающем видеопост.
То самое видео о том, как соратники Навального изымают бутылку минералки из его гостиничного номера в Томске. Именно на этой бутылке немецкие специалисты обнаружили следы "Новичка", заявляет ФБК pic.twitter.com/T1JCw6O4eY— DW на русском (@dw_russian) September 17, 2020
Расследование издания "Проект"
Почти одновременно редакция портала "Проект" опубликовала свое расследование, в котором также фигурирует бутылка со следами яда. Как выяснили журналисты, бутылка лежала в номере томского отеля Xander, где останавливался оппозиционер. В Омске, где самолет совершил экстренную посадку, самолет дозаправили, однако дополнительное питание и напитки не загружали. Опрошенные "Проектом" пассажиры самолета не помнят, чтобы Навального поили водой в салоне.
"Проект" утверждает, что из отеля Алексей Навальный поехал в аэропорт уже будучи отравленным. Сам политик, как сообщил ранее один из сотрудников Фонда борьбы с коррупцией, не помнит, когда именно он пил из бутылки.
Отпитая бутылка "Святого источника"
Как сообщает издание, соратники Навального были в томском отеле, когда узнали об отравлении политика. Вслед за этим они приняли решение собрать все, что имеет отношение к возможному отравлению. Номер Навального еще не был отдан другим жильцам, и сотрудникам ФБК удалось вынести из него несколько предметов, в том числе и отпитую бутылку воды марки "Святой источник".
22 августа Мария Певчих - автор многих расследований ФБК - вывезла бутылку из томского отеля в Германию. Как утверждало сибирское управление транспортной полиции, Певчих уехала, "уклонившись от дачи показаний" по инциденту с политиком.
В начале сентября Певчих стала главным объектом нападок провластных российских СМИ и телеграм-каналов: ее обвиняли в интимной связи с Навальным и в том, что именно она могла его отравить. Журналисты "Проекта" связывают эту атаку с тем, что именно благодаря Певчих удалось доказать отравление Навального "Новичком".
Яд мог попасть в организм Навального через контакт с отравленной поверхностью
Один из разработчиков "Новичка" Владимир Углев предположил, что в самой воде отравляющего вещества, скорее всего, не было - иначе Навальный бы уже через несколько минут "бился в судорогах". Углев полагает, что политик получил дозу примерно в 20 процентов от смертельной, и вещество попало в его организм после контакта кожи с отравленной поверхностью.
"Проект" не исключает, что яд из группы "Новичка" могли капнуть на одежду политика, которую он отдал постирать в прачечную незадолго перед отъездом. Прояснить ситуацию помогла бы экспертиза одежды, в которой Навальный летел в самолете, однако, по данным "Проекта", она осталась в Омске.
Как сообщает издание, происходящее у номера Навального фиксировали сразу две камеры видеонаблюдения, однако, по данным "Проекта", видеозаписи изъяли правоохранительные органы. Таким образом, полагает издание, у российских следователей есть возможность восстановить по деталям, что происходило у номера Навального, если у них есть такое желание.
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