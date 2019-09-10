10.09.2019, 19:41

Президент Латвии выразил руководителю ПАСЕ недоумение в связи с решением вернуть Россию

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rus.delfi.ee
EST 10
Президент Латвии выразил руководителю ПАСЕ недоумение в связи с решением вернуть Россию
Läti president Egils LevitsFoto: Ilmar Saabas

Президент Латвии Эгил Левитс сегодня в Рижском замке обсудил с президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье ряд актуальных вопросов, в том числе решение организации о восстановлении прав голоса России, сообщает rus.delfi.lv со ссылкой на агентство LETA.

Левитс выразил недоумение государства тем, что такое решение приняла организация, основанная 70 лет назад для поддержания высоких стандартов демократии и власти закона.

На это Паскье ответила, что позиция Латвии понятна, но решение было принято после долгих дискуссий с целью по возможности защитить соблюдение прав человека в России. Паскье выразила надежду, что Латвия продолжит активную работу в ПАСЕ.

ПАСЕ 25 июня этого восстановила права голоса России, которые были приостановлены после аннексии Крыма в 2014 году.

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