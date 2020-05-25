Премьер Мишустин призвал россиян пока воздержаться от поездок за рубеж

Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал россиян воздержаться от поездок за рубеж. Он напомнил, что ВОЗ пока не давала рекомендаций о снятии карантинных мер на курортах.
"Эпидемиологическая ситуация в зарубежных странах разная, никто не может гарантировать отдыхающим защиту от заражения вирусом",- сказал он заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
Глава кабмина констатировал, что безопаснее провести отпуск на родине: за несколько дней отдыха за границей можно заплатить слишком большую цену.
"В борьбе с распространением коронавируса достигнуты определенные успехи, но мы помним, что коронавирусная инфекция была ввезена из-за границы", — отметил он, подчеркнув, что нужно исключить угрозу завоза COVID-19 из-за рубежа.
Мишустин пояснил, что "для многих государств доходы и от самого туризма, и от смежных с ним отраслей экономики достаточно велики и ряд зарубежных стран уже заявляют о смягчении ограничительных мер и открытии курортного сезона этим летом".
Тем не менее, считает он, в текущих условиях возможны, кроме риска для здоровья, и трудности при возвращении домой.
Он сообщил, что с 1 июня в некоторых регионах России откроются профилактории.
"С первого июня во многих регионах возобновят свою работу санатории с медицинской лицензией. На следующем этапе при благоприятной эпидемиологической обстановке можно будет говорить о запуске курортов в полном объеме", — сказал Мишустин
В связи с этим он попросил глав субъектов Федерации "четко следовать всем рекомендациям Роспотребнадзора, чтобы создать условия для открытия курортного сезона".
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