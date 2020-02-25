Премьер-министр России назвал две ключевые задачи правительства

В ходе совещания Мишустин также отметил, что власти регионов с ”достаточно непростой социально-экономической ситуацией” должны представить в правительство индивидуальные программы своего развития. ”Таким регионам мы будем выделять 5 млрд руб. до 2024 года, а в случае успешного развития программ, которые будут утверждены, после 2024 года дополнительно также выделим до 5 млрд руб.”, — пояснил Мишустин.

”Самая главная задача — вывести эти регионы из негативного социально-экономического положения, в том числе из зоны бедности”, — добавил глава правительства.

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