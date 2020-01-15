Правительство России ушло в отставку

В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным он заявил, что считает такое решение правильным на фоне оглашенных главой государства предложений об изменении Конституции.

Российский лидер поблагодарил правительство Медведева за работу и поручил исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабинета министров. По словам Путина, он удовлетворен достигнутыми результатами.

Президент России заявил о планах ввести должность заместителя председателя Совета безопасности и предложить этот пост Медведеву.

Ранее российский лидер заявил о необходимости провести голосование при принятии поправок в конституцию страны. По словам Путина, поправки, предложенные в основной закон, не затрагивают его фундаментальных основ, поэтому могут быть утверждены парламентом в рамках действующей процедуры через принятие конституционных законов.