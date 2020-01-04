Правительство России присудило 10 премий в области СМИ. Владимиру Соловьеву ничего не досталось(28)
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присуждении 10 ежегодных премий правительства в области СМИ в размере 1 млн рублей каждая, в том числе одна премия по предложению Медведева была присуждена телеведущему Михаилу Швыдкому. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте кабмина, передает ТАСС.
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