21.03.2020, 15:30
Поклонская изолировала даже кота
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская Фото: Scanpix
Депутат Госдумы
Наталья Поклонская рассказала в Instagram, что ее семья находится в самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом. По словам Поклонской, на самоизоляции находится даже кот.
”Призываю граждан поддержать и соблюдать данные меры! Ради себя и родных людей! Никто не спасет человека, если он сам этого не хочет”, — написала она.
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Число жертв коронавируса в Италии побило суточный рекорд — вот такой заголовок висит сегодня в новостях. Я общалась с друзьями из Италии, спрашивала, чем я могу помочь. Так они мне сказали: ”Пока не поздно и всё ещё под контролем, вы можете изменить ситуацию в вашей стране (России). Изоляция граждан на данном этапе работает, и можно спасти человеческие жизни. Отнеситесь к этому более жёстко и серьёзно. Не повторяйте ошибок других стран”. Друзья, мы все видим, какие серьёзные меры приняты руководством России по недопущению распространения этой заразы. Призываю граждан поддержать и соблюдать данные меры! Ради себя и родных людей! Никто не спасёт человека, если он сам этого не хочет. Правительство страны делает всё необходимое. От нас с вами требуется временная самоизоляция — нужно находиться дома. Если сейчас это поймут все, и каждый человек проявит дисциплинированность, мы пройдем этот сложный период быстро и с наименьшими потерями. Китайцы для нас хороший пример. Если у вас на работе ввели карантин, значит, нужно отсидеться в своей квартире. Если у вас заболело горло или поднялась температура — не ходите в офис, чтобы перезаражать всех вокруг. Даже если вы думаете, что у вас нет вируса — проявите уважение к другим. Люди и так перепуганы. От себя лично искренне желаю прекрасной Италии и всему миру поскорее избавиться от этой ”чумы XXI века”. P. S. У нас вся семья на самоизоляции. И даже кот 😼 #сидимдома Публикация от Наталья Поклонская (@nv_poklonskaya) 21 Мар 2020 в 12:58 PDT Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
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Коронавирус COVID-19
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему
семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112. Симптомы COVID-19 схожи с
симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания -
мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы. После
возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте
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