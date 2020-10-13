Подозреваемого в убийстве трех человек в Нижегородской области нашли мертвым

В СК РФ журналистам сообщили, что тело подозреваемого найдено с признаками суицида.

"Сотрудниками полиции совместно с представителями Росгвардии региона в ходе оперативно-разыскных мероприятий в лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское Борского района Нижегородской области обнаружено тело 18-летнего жителя Нижнего Новгорода, подозреваемого в убийстве трех человек", — сказали в пресс-службе.

В полиции также отметили, что молодой человек, по предварительной информации, приезжал к родственникам в поселок.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин в свою очередь заявил, что тело нашли на окраине поселка Большеорловское. "К месту вероятного нахождения подозреваемого вышли ближе к утру. Чтобы не подвергать опасности жизни сотрудников решили дождаться, когда наступит светлое время (суток). В 07:12 мск на окраине поселка Большеорловское поисковая группа ОМОН Росгвардии обнаружила тело подозреваемого в совершении преступления. По предварительной информации, молодой человек покончил жизнь самоубийством. Рядом с телом обнаружены два охотничьих ружья", — сказал собеседник агентства.

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