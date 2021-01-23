По всей России проходят митинги за Навального, как реагирует полиция и ОМОН

Митинги в России

С 18 января в официальных сообществах вузов и студенческих рассылках стали появляться предупреждения о том, что студентам грозит административная ответственность или даже отчисление за участие в несогласованных митингах. Учащиеся трех университетов (РГУ нефти и газа, Кубанский аграрный университет и Финансовый университет при правительстве РФ) подтвердили Русской службе Би-би-си, что со студентами проводятся профилактические беседы перед митингами. Сами вузы говорят, что они только информируют студентов о возможных последствиях.

В Хабаровске уже собираются протестующие. К ним вышли сотрудники ОМОНа с дубинками. Трансляция доступна здесь. "Мы здесь власть", — скандирует толпа в ответ на предупреждение полицейского о несогласованной акции.

Экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко (КПРФ) выступил против преследования людей по политическим мотивам, пишет Тайга.инфо. В конце 2019 года он под давлением Кремля был вынужден уйти в отставку, а в 2020-м его сына, лидера фракции коммунистов в региональном парламенте арестовали по обвинению в мошенничестве.

В Хабаровске, как передает RusNews, уже перекрыта площадь Ленина у администрации края. Полностью перекрыта улица Пушкина. Полиция задержала съемочную группу RusNews, журналиста Сергея Плотникова — «за участие в несанкционированном митинге 24 октября». Такого количества силовиков не было в дни митингов в поддержку Фургала, отмечает местный штаб Навального.

https://www.delfi.ee/article.php?id=92309883

https://www.delfi.ee/article.php?id=92302077

https://www.delfi.ee/article.php?id=92333213

23 января по всей России проходят акции протеста. Первыми в поддержку Алексея Навального выходят хабаровчане. Они начинают свою акцию, когда в Таллинне на часах еще только четыре утра.