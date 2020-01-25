Петербургскую блогершу убили во время удушающего секса и сожгли

По версии, описанной подругой обоих, не исключено, что, закинувшись наркотическим, причем, по словам знакомых убитой, галлюциногенным, пара занялась сексом, и в процессе то ли блогерша сама попросила добавить остроты ощущений, то ли так захотелось любовнику. Тема эта не нова — скарфинг называется. Говорят, если он придушивает её, то круче получается. Перестарались, и Михаэлис, как теперь рассказывает подруга парочки, задохнулась. Умерла.

Тут паника, холодный пот, нечленораздельные движения. В мозгу одна мысль — избавиться. Наверняка в голову стучалось и предложение позвонить в ”02”, но воображение в такие моменты рисует тюрьму, конец биографии. Страшно.

Так что необходимо еще было мертвую одеть и отнести в автомобиль. Это в буквах просто получается. А вы представьте, как на тело натягивать одежду, а после, понимая, что в любой момент наткнешься на соседей, нести её на плече. Но получилось. Транспорт стоял под окнами, хоть и побитый. 13 января на маминой KIA молодой человек попал в аварию, но машина осталась на ходу.

Алесь Завтраков подъехал к дому второй подруги с трупом на переднем сиденье. Нервы у него шалили, так что голову задушенной он бережно накрыл какой-то вещью. Завтраков позвонил и позвал на помощь.

Со слов отозвавшейся на крик души сегодня следователю известно, что и сама она порой чувствовала на своей шее руки молодого человека — отношения в компании были свободными. Вот и бросилась выручать. Вместе сели в машине думать и пришли, как им тогда казалось, к единственно верному решению — от тела надо избавиться. Не яму же копать. Жечь надо.

Сколько заняла дорога до Песочного и почему поехали именно туда, подруга убитой сейчас сказать затрудняется. Да и какая разница. Помнит, что в Парголово был магазин, а в нем жидкость для розжига — более традиционный для такой ситуации бензин не годился, тары для него под рукой не оказалось. А потом на бензоколонку с трупом — это уже вообще стиль Тарантино.

От железнодорожной станции в Песочном до Горского шоссе ведет Парковая улица, её и определили как подходящую, в лес отступили сто метров. Облили, подожгли, стали ждать. Терпения и сил сдерживать соответствующие порывы хватило не до конца, черты убитой остались узнаваемы. К тому же смотреть, как горит близкий тебе человек, — тоже занятие не для слабонервных. Кстати, запах еще тот.

Молодые люди вернулись в город и произошедшее больше не обсуждали, разъехались по квартирам. Петербуржец Завтраков возвращаться на Тамбасова не стал, его тело нашли под окнами многоэтажки в полдень на улице Пионерстроя, в квартале от дома, где живут родители. На лестничной площадке 15-го этажа было открыто окно.