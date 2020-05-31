Песков сообщил подробности проведения предстоящего парада Победы в Москве

По его словам, в вопросе проведения парада осталось уточнить ”эпидемиологическую модальность”. Песков выразил надежду на то, что к дате проведения парада от карантинного режима ”уже ничего не останется”.
Президент Владимир Путин и гости, в том числе главы других государств, будут наблюдать за парадом Победы с трибуны на Красной площади, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в программе ”Россия. Кремль. Путин” на телеканале ”Россия 1”.
”Безусловно, будет президент и гости на трибуне. Безусловно, будут зарубежные главы государств. Но сама модальность, скажем так, уже эпидемиологическая, это все, что предстоит уточнить”, — отметил Песков.
Он также выразил надежду на то, что ко времени проведения парада ”от этого режима [карантинных мероприятий] уже ничего не останется”.
В мае источники РБК, близкие к Кремлю, сообщали, что парад могут провести 24 июня. В этот день он проходил на Красной площади в 1945 году. Позднее Путин назначил парад именно на эту дату. Глава государства поручил обеспечить самые строгие требования безопасности при подготовке и проведении мероприятия. 24 июня Путин сделал нерабочим днем.
После объявления новой даты свое присутствие на параде в июне подтвердили молдавский президент Игорь Додон, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, лидер Абхазии Аслан Бжания и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. О намерениях посетить парад Победы в Москве также сообщал и президент Сербии Александр Вучич.
Украинскому президенту Владимиру Зеленскому приглашение из Москвы не пришло. О планах Москвы пригласить Зеленского на парад Победы в августе 2019 года сообщал помощник президента России Юрий Ушаков. Однако в конце января президент Украины сделал ряд заявлений на фоне спора между Россией и Польшей, обвинившей СССР в развязывании Второй мировой войны. Зеленский поддержал позицию Варшавы, отметив, что к началу войны и холокосту привел ”сговор тоталитарных режимов” — СССР и нацистской Германии. В Кремле заявления Зеленского сочли оскорбительными не только для россиян, но и для всех жителей СНГ и Украины. Чуть позже Песков заявлял, что не уверен, останется ли в силе приглашение для Зеленского.
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