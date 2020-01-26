Песков рассказал, почему Медведев решил отправить правительство в отставку(19)
Бывший премьер России Дмитрий Медведев принял решение об отставке кабмина на фоне послания президента Владимира Путина к Федеральному собранию. Об этом сообщает ”Интерфакс” со ссылкой на пресс-секретарь лидера Дмитрия Пескова.
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