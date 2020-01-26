Песков рассказал, почему Медведев решил отправить правительство в отставку

По его данным, правительство решило уйти после того, как Путин дал новые задачи и оценки. В том числе и по поправкам в Конституцию. Также Медведев решил распустить кабмин это для того, чтобы помочь президенту и ”дать карт-бланш на достижение целей национального развития”.

”Предыдущее правительство посчитало своим долгом уйти в отставку”, — отметил Песков.

Медведев сообщил об отставке правительства 15 января. Он добавил, что кабмин сложил свои полномочия в соответствии со 117 статьей Конституции. Путин принял отставку правительства, а также предложил Медведеву занять новую должность в Совете безопасности.