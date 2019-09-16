Песков: план интеграции России и Белоруссии должен быть представлен лидерам до конца года

В понедельник газета "Коммерсантъ" сообщила, что этот документ, согласованный премьерами двух стран Дмитрием Медведевым и Сергеем Румасом, предполагает, в частности, возможность перехода на единые Налоговый и Гражданский кодексы, общий внешнеторговый режим, а также к единому регулятору рынков нефти, газа и электроэнергии.

"Пока план не публиковался, не раскрывался, поэтому вся эта информация носит сугубо предварительный характер", — сказал Песков, отметив, что о содержании дорожной карты станет известно в тот момент, когда правительства двух стран будут докладывать об этом президентам. Отвечая на вопрос о сроках такого доклада, Песков отметил, что президенты поручали сделать это "до нового года, но конкретной договоренности [по дате] пока нет".

"Этот план действий, насколько мне известно, в большой части уже согласован, проделана очень серьезная работа с двух сторон", — подчеркнул Песков, отметив, что речь идет о продолжении шагов в рамках интеграции.