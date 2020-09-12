Первая партия вакцины Sputnik V направлена в регионы России

Первая партия COVID-вакцины Sputnik V производства Института им. Гамалеи отправлена из Москвы в российские регионы, сообщает Минздрав России.
"Первая партия вакцины "Спутник V" (Гам-Ковид-Вак), разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России направлена в регионы", — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава России, поступившем в "Интерфакс" в ночь на субботу.
В ведомстве отмечают, что первая поставка — пилотная: с ее помощью специалисты намерены отработать логистические цепочки доставки вакцины в субъекты РФ, а также распределение и организацию вакцинации от COVID-19 граждан, входящих в группу повышенного риска.
Ранее сообщалось, что первая партия вакцины Sputnik V выпущена в гражданский оборот, ею будут привиты граждане из групп риска — в первую очередь медики. Вакцинация групп риска будет идти параллельно с III фазой клинических исследований (формально уже пострегистрационных), которые стартовали в Москве на этой неделе.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Подруга наклеивает скотч на половую щетку: гениальное решение
Вы точно этого не знали: зачем в автомобиле возить мыло
Кровь стынет: Случилось страшное на Крымском мосту
Шойгу назвал главного врага русского народа