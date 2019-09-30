ПАСЕ на этой неделе обсудит протесты в Москве

Ожидается, что обсуждение состоится на пленарном заседании 3 октября. При этом формат не предусматривает принятия резолюции.

Провести дебаты по этому вопросу предложили представители "Альянса либералов и демократов за Европу" (ALDE). Российская делегация в ПАСЕ раскритиковала их инициативу. Тема дебатов "выглядит несколько искусственно", заявил председатель делегации Петр Толстой. По его словам, власти "разрешают все активности оппозиции". Кроме того, "нарушения закона, которые были допущены летом, уже были урегулированы судом", добавил Толстой.

В свою очередь в Госдуме России сочли решение депутатов ПАСЕ вмешательством во внутренние дела РФ. Вынесение этого вопроса на обсуждение "является попыткой задействовать площадку Совета Европы для … продвижения политизированных и ангажированных оценок несистемной оппозиции и западных СМИ", заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.