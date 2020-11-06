"Отломали пальцы кукле". Навальный обвинил людей в погонах в разгроме его офиса и воровстве денег из сумок сотрудников ФБК

Соответствующий пост он опубликовал в свое Facebook:
"Посмотрите на этих дармоедов — вы платите им зарплату. За ваш счет у них увеличенный отпуск. Они выйдут на досрочную пенсию (которую оплатите вы) и будут ещё требовать себе дополнительных льгот и верещать, что они были на госудаственной службе и приносили пользу.
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Часто люди в погонах говорят мне, что они, мол, подневольные и просто выполняют приказы злых начальников. Но вчерашние рейды-обыски в наших офисах — ФБК и студии Навальный LIVE — показали полнейшую деградацию системы до самого низа (с начальством-то давно понятно).
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Вынесли — лучше сказать "украли" — абсолютно все. Компьютеры, телефоны, камеры, световое и звуковое оборудование. Музыкальную колонку объявили "носителем информации" и стащили.
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Что не смогли унести — сломали. Тупо перерезали провода везде.
Разрезали паралоновые пуфики и стулья. Сорвали с потолка наш легендарный диско-шар, переживший много обысков.
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В конце концов, они просто лазили по сумкам в офисе и украли деньги. У сотрудника Навальный LIVE в сумке лежали 17 тыщ на оплату квартиры — вынули. Представляете себе, "правоохранители". Приходят с удостоверениями, в масках, блокируют офис, не пускают адвокатов и начинают шариться по сумкам, как обычные воришки.
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Ну, и маленькая деталь. В офисе лежала деревянная кукла. Так эти дегенераты отломали ей пальцы. Ну какими больными извращенцами надо быть, чтобы поотламывать пальцы кукле?
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Пока Путин у власти, вся госслужба и будет такой. Существует не для народа, а чтобы помогать верхушке воровать миллиарды, получая взамен право лазить по чужим сумкам".
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