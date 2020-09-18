ОПРОС | Эстония входит в топ-10 недружественных к России стран. По мнению самих россиян

Тройку наиболее недружественных стран по мнению участников опроса составили США (60%), Украина (35%) и Великобритания (29%).

За ними следуют Латвия, Литва и Польша — все по 26%, Грузия и Германия (16% и 15%, соответственно) и Эстония (11%). Для Эстонии это самый низкий показатель "недружественности" за 14-летнюю историю подобных опросов. В 2007 году наша страна занимала первое место в этом рейтинге с показателем в 60%.

Тройку "друзей" России возглавили Белоруссия (58%), Китай (40%) и Казахстан (35%). Любопытно, что Германия оказалась единственной страной, оказавшейся в топ-10 обоих рейтингов. В списке "друзей" ФРГ находится на 9-м месте с рейтингом в 10%. Эстония в нем не упомянута.

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