Онлайн-трансляция | Сегодня в Москве идет суд над Алексеем Навальным

Суд над Алексеем Навальным

Что будет происходить в перерыве заседания, узнаем из трансляции телеканала RTVi

Полиция досматривает выходящих из станции метро "Преображенская площадь" (ближайшее к Мосгорсуду), сообщают корреспонденты «Медузы». Особо пристальное внимание уделают молодым. Просят показать содержание сумок и рюкзаков, проверяют документы.

Суд объявляет перерыв на 2 часа!

У некоторых полицейских у зала суда значки заклеены фольгой, пишет BBC. Нагрудные значки нужны для идентификации сотрудников полиции при несении службы в общественных местах: на них есть уникальные серия и номер. Полицейские у здания Мосгорсуда одеты в черную форму со шлемами, которые часто закрывают лица. В случае шлема и заклеенного фольгой жетона идентифицировать сотрудника почти невозможно.

Тем временем в российских кинотеатрах начали показывать пропагандистские ролики против митингов. Не раскачивайте лодку, вот это всё. P.S. Это нижегородский кинотеатр Орленок, если что. https://twitter.com/Roniakia/status/1356534128355799040?ref_src=twsrc%5Etfw

Вот так выглядят задержания у Мосгорсуда https://twitter.com/openrussia_team/status/1356550371003490305?ref_src=twsrc%5Etfw

Фото Навального в зале суда стало мемом. https://twitter.com/_frugasm/status/1356528853187969024?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/openrussia_team/status/1356517958621814784?ref_src=twsrc%5Etfw

В британском посольстве назвали приезд дипломатов в суд по Навальному обычной практикой.

Более 200 человек задержаны в районе Мосгорсуда, где рассматривается дело в отношении Навального — ОНК

Возле Мосгорсуда, где проходит заседание о замене условного срока на реальный для политика Алексея Навального, задержали фотографа Дмитрия Маркова. Об этом сам Марков сообщил каналу «Дождь». Как пишет «Медиазона», Марков вышел в эфир «Дождя» из автозака. «Я не приехал работать, я специально оставил удостоверение дома. Я приехал как гражданин, это моя гражданская позиция, мое отношение к этому процессу», — сказал фотограф.

На глазах корреспондента Би-би-си нескольких человек увели в полицейские автобусы. Причина их задержания неясна. Улицы у метро заставлены полицейскими машинами, автобусами Росгвардии и Мосгортранса.

На соседних с Мосгорсудом улицах, который рассматривает вопрос о замене испытательного срока Алексея Навального на реальный, время от времени продолжаются задержания. Задерживают в основном мужчин, сообщает BBC. По данным проекта "ОВД-Инфо", задержаны уже по меньшей мере 127 человек.

Тем временем пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал единичными случаи применения насилия полицейскими к участникам акций протеста.

Судья интересуется: «Когда вы получили уведомление Навального о том, что он проживает в отеле в Берлине, вы этот адрес не проверяли? Извещения не отправляли?» «Нет», — отвечает представитель УФСИН.

ФСИН считает, что Навальный "не встал на путь исправления". Именно поэтому ему просят заменить условный срок на реальный. А до 29 декабря декабря служба не выступала с этой просьбой из-за "принципов гуманизма", пишет MASH.

Председатель Симоновского суда Москвы ушел в отставку из-за истечения срока его полномочий, это не связано с Навальным — "Раньше всех" со ссылкой на источник Интерфакса.

Лавров заявил, что "у России есть все основания полагать, что ситуация с Навальным - инсценировка ", сообщает Telegram-канал "Раньше всех"

После оглашение справки из клиники "Шарите" защитник Кобзев продолжил задавать вопросы ФСИН, пишет "Новая Газета".— В справке как раз содержится, что Навальный получал интенсивную терапию и проходил длительное лечение. Но вы говорите, что эти сведения не содержались?— В справке не был указан конкретный период.— В справке же есть адрес, где он находился в Берлине? — Да, есть. Но уголовно-исполнительный закон применяется только в России и контроль осуществляется только по месту жительства, — говорят во ФСИН."Вы знали о местонахождении Навального! И знали куда он был направлен! И делаете вид, что он там был, но дома не было и скрылся", — заявила адвокат Михайлова, обращаясь к представителю ФСИН.Навальный пытается задать вопрос сотруднику ФСИН, уважает ли он президента России Владимира Путина. Но судья отклоняет.Навальный задает вопросы ФСИН:— Вы заявляли, что знали, где я нахожусь с августа. Президент страны говорил, что благодаря ему я был направлен я в Германию на лечении. Вам была известна эта информация?— Период вашего лечения учтен.— Каким образом я мог исполнить наложенные обязательства? Был отравлен, был в коме, лежал в больнице. Я отправил бумагу, где я нахожусь на лечении. У вас были все контакты.— У ФСИН есть контакты и вы могли предоставить документы, подтверждавшие дальнейшее лечение после 23 сентября, — уверили во ФСИН.

Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook присутствие у здания Мосгорсуда автомобилей представителей зарубежных дипломатических миссий. https://www.facebook.com/maria.zakharova.167/posts/10225301267468388&width=500&show_text=true&height=307&appId

Адвокат Навального Вадим Кобзев пытается добиться от представителя УФСИН ответа на вопрос, почему Навального объявили в розыск, не попытавшись связаться с его родственниками и выяснить, где же он все-таки находится, пишет Meduza. "У вас в двух рапортах указана что охрана дома говорит, что он находится на лечении. Даже охрана знала, вся страна знала!", — говорит Кобзев.

"Проект" пишет о подозрительной машине у Мосгорсуда с надписью "Пресса". У нее нет номеров, зато есть спутниковая тарелка.На сайте производителя этих тарелок AltegroSky сказано, что они представили "мобильный телекоммуникационный комплекс для организации оперативной связи на первой выставке новейших военных разработок, организованной Минобороны РФ".Сотрудник Росгвардии сказал "Проекту", что эти комплексы обеспечивают радиосвязь бойцам. Зачем нужно прикрываться прессой — неясно. Во время протестов в Белоруссии избивавшие митингующих силовики использовали для прикрытия машины скорой помощи.

Как минимум шесть раз Навальный не приходил на регистрацию в прошлом году: 13 и 27 января, 3 и 16 марта, 6 июля и 17 августа, продолжает говорить представитель ФСИН.По его словам, политика неоднократно предупреждали, что нарушения условий могут привести к замене условного наказания на реальное.Во время лечения Навального в клинике "Шарите" вызовы в инспекцию были приостановлены, однако после выписки в октябре 2020 года до конца испытательного срока на регистрацию в УФСИН он не являлся, "несмотря на отсутствие объективных причин", говорится в представлении ФСИН. О том, что Навальный находится на лечении в Германии УФСИН узнал из интернета, сообщает "Дождь". "Представитель ФСИН утверждает, что "из интернета и СМИ (а именно — "МБХ") было установлено, что Навальный, который лечился в "Шарите", был выписан из стационара 23 сентября".

Telegram-канал "Штаб Навального в Москве" сообщает, что ФСИН требует отправить Навального в колонию на 3,5 года, а также назначить ему штраф в 500 000 рублей

В суде выступает представитель УФСИН. Заявляет, что Навальный более 50 раз нарушал правила испытательного срока. В том числе не являлся в инспекцию еще до лечения в Берлине, пишет Meduza. Условно осужденный Навальный свободно передвигался по Германии. Но на связь с УФСИН не выходил. Таким образом его местонахождение с 24 сентября 2020 года было неизвестно, заявляет в суде представитель УФСИН.

На суде присутствуют представители иностранных посольств. Около здания припарковано очень много машин с дипломатическими номерами. Они принадлежат следующим странам: США, Великобритания, Канада, Польша, Дания, Латвия, Литва, Швеция, Германия, Австрия, Чехия, Япония, Финляндия, Норвегия, Болгария. Эстонии нет.

Уже 91 задержанныйПо данным "ОВД-Инфо", задержаны уже 91 человек в связи с судом, на котором решается вопрос о замене Навальному условного срока на реальный по делу "Ив Роше".

Заседание возобновляетсяПрокурор не против приобщения документов, о котором просила сторона защиты. Позицию прокурора поддержал представитель ФСИН, пишет "Новая Газета". Суд переходит к рассмотрению представления по существу. Первым с представлением о замене Навальному условного срока на реальный выступил представитель ФСИН Ермольник. Он напомнил, в 2014 году решением Замоскворецкого суда столицы Навальный был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы за совершение мошеннических действий и легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем по делу «Ив Роше». При этом суд постановил считать наказание условным с испытательным сроком 5 лет, который в 2017 году был продлен еще на год. Согласно условию испытательного срока Навальный должен был являться два раза в месяц в определенные дни отмечаться в инспекции.

Стала известна причина замены судьи - глава Симоновского районного суда Москвы, рассматривающего дело Навального, Вячеслав Детишин подал в отставку. https://twitter.com/znak_com/status/1356521954178719744?ref_src=twsrc%5Etfw

Кобзев также попросил приобщить нотариально заверенный оригинал справки из клиники "Шарите", в котором говорится, что Навальный находился на стационарном лечении, перенес тяжелое отравление и был в реанимации 24 дня, а после выписки амбулаторно наблюдался, передает корреспондент "Дождя".По словам Кобзева, лечение закончилось 15 января (вернулся в Россию он 17 января)."Если бы он не был задержан, то в понедельник утром он конечно бы поехал в инспекцию, чтобы отметиться", - цитирует адвоката "Медиазона". https://twitter.com/the_ins_ru/status/1356523874343600133?ref_src=twsrc%5EtfwОбъявлен перерыв

Адвокат Навального указывает, что решение ЕСПЧ по делу "Ив Роше" фактически не было выполнено. Навальному выплатили компенсацию, но приговор не отменили.Прокурор просит дать ей 10 минут на ознакомление с материалами, о приобщении которых просит защита, передает корреспондент "Медузы" из зала суда.

Судья спрашивает, есть ли ходатайства. Адвокат Кобзев просит приобщить его уведомление от 9 января. В этом уведомлении, по словам Кобзева, говорится, что он предупреждал ФСИН, что 9 января Навальный не сможет прийти в инспекцию.

Навальный обратился к жене: "Юля, тебя показывают в моем телевизоре. Говорят, что ты злостная нарушительница порядка. Плохая девочка. Люблю тебя", передает слова политика корреспондент "Новой газеты".

Заседание началось. Судья просит Навального преставиться, передает корреспондент ”Медузы” из зала суда. На что тот говорит, что она пока еще не представилась сама. ”Я не знаю, кто вы. Вы судья Окунева или кто-то другой?”. Судья отвечает: ”Я судья Репникова”. Напомним, Навальному в последний момент поменяли судью.

У Мосгорсуда продолжаются задержания.

Судя по сайту Мосгорсуда, пишет ”Медиазона” в своем онлайне, заменили судью, которая будет рассматривать дело Навального. Вместо Юлии Окуневой назначили судью Наталью Репникову. При этом Окунева вообще пропала из списка судей, .Заседание перенесли из-за большого числа запросов на аккредитацию, поступивших в районный суд от различных СМИ, говорится в сообщении Telegram-канала "Московские суды". Заседание пройдет в апелляционном корпусе суда. В здание суда будут допущены только участники судебного заседания, а также представители СМИ на основании аккредитаций, направленных в адрес Симоновского суда — строго по одному представителю от СМИ. Для остальных журналистов будет организована трансляция в соседнем зале. Навального привезут в суд из СИЗО.ФСИН требует назначить Навальному реальный срок по так называемому делу "Ив Роше" вместо условного наказания в виде 3,5 лет лишения свободы, назначенного ранее. Генпрокуратура поддержала это требование.

Заседание началось. Судья просит Навального преставиться, передает корреспондент ”Медузы” из зала суда. На что тот говорит, что она пока еще не представилась сама. ”Я не знаю, кто вы. Вы судья Окунева или кто-то другой?”. Судья отвечает: ”Я судья Репникова”. Напомним, Навальному в последний момент поменяли судью. Отмечается, что Навальный сохраняет позитивный настрой и даже шутит. https://twitter.com/tvrain/status/1356518880286552064?ref_src=twsrc%5Etfw