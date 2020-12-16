Олег Тиньков: миллиардеров называют жуликами и ворами, чтобы оправдать собственную лень

"Первую половину жизни ты стараешься вылезти из нищеты, не спишь, не лежишь на диване, работаешь по 16 часов, летаешь 2 раза в неделю в Сингапур из Петербурга, чтобы побольше привезти личного аир-карго. Челночишь, рискуешь свободой и жизнью, и пытаешься обеспечить свою молодую семью и доказать всем и СЕБЕ, что ты не ”тварь дрожащая, а право имеешь”…Тяжело, больно, мучительно и напряженно пашешь…

В это время ”обыватель” лежит на диване, смотрит программу ”Вид” или что-там еще, играет с карапузами, и гладит за попку жену…ну и конечно мечтает…. Куда мы без ”маниловщины”. Родственники тебя не понимают, одноклассники/однокашники и просто многочисленные ”друзья детства и отрочества” открыто критикуют, и не особенно хотят иметь дело — странный какой-то, ”спекулянт-одно слово”.

Проходит 20 лет непрерывной и тяжело работы мозга и тела, у тебя появляется первый успех.

Вдруг многочисленные ”друзья детства”, однокашники и родственники всех мастей начинают тебя замечать и вроде, да, ”как там у тебя дела? Мы читали, ты молодец". И вот… возникает мифическое и прямо заколдованное для обывателя слово: ты — МИЛЛИАРДЕР, да еще в долларах…Ты всем теперь интересен, для обывателя — ты вор и жулик, которому случайно повезло, а как еще оправдать собственную лень? Все многочисленные родственники лезут из всех щелей, одноклассники, однокашники и просто ”друзья детства и отрочества” вспоминают каждый незначительный эпизод прожитых вместе минут 20-30 лет назад, видят в тебе Бога и гения. И конечно все вышеуказанные, хотят за твой счет, быстро и незатейливо улучшить свое качество жизни, зачастую совсем даже не плохое по нашим местным стандартам.

90% встреч/звонков и коммуникаций: ”от тебя хотят ДЕНЕГ и подарков”…", — пишет Тиньков.

"Когда в 90-х они посыпали тальком попы карапузам, я надрывал своё пузо... Стоило ли оно того?" - резюмирует он.

Полностью пост можно прочитать ЗДЕСЬ.

В настоящее время Олег Тиньков проходит курс лечения от лейкемии.

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