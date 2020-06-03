Около 200 российских депутатов выступили против изменения Конституции

"Изменение Конституции России, предложенное Владимиром Путиным и зависимыми от него людьми, направлено на решение одной задачи - обеспечение пожизненной власти самого Путина и его группы. Это изменение противоречит духу и букве действующей Конституции и принимается по абсолютно неконституционной процедуре, где каждое действие нарушает конституционные основы государства и демократические правила. По существу, мы имеем дело с попыткой государственного переворота", говорится в письме.

"От нас, свободных и ответственных граждан, зависит сейчас будущее России. Мы не боимся. Мы открыто заявляем о своём категорическом несогласии с Владимиром Путиным и отказываем ему в доверии", - подчеркивают политики, поставившие свои подписи под этим документом.

Кто подписал открытое письмо против изменения Конституции РФ

Среди них - муниципальный депутат от московского округа Хамовники Илья Азар, отбывающий сейчас 15 суток ареста за нарушение правил проведение публичных мероприятий, каковым суд признал пикет Азара в поддержку автора паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова.

Кроме того, открытое письмо к гражданам России с призывом не поддерживать изменение Конституции подписали активные участники летних протестов 2019 года в Москве - муниципальные депутаты Юлия Галямина, Константин Янкаускас и Илья Яшин, депутат регионального собрания в Псковской области Лев Шлосберг, депутаты петербургского Заксобрания Максим Резник и Борис Вишневский, а также многие другие политики.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ назначено на 1 июля 2020 года, однако отдать свой голос можно будет в течение шести дней до этой даты. В числе прочих изменений, которые предполагается закрепить в основном документе страны, - обнуление президентских сроков главы российского государства Владимира Путина, дающее ему право избираться еще на два срока по шесть лет после 2024 года.