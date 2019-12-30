Обвиняемый по делу о дедовщине в воинской части РФ, где солдат убил сослуживцев, признал вину

"Это предусматривает признание вины", — пояснил адвокат.
"Суд начнется в январе, уже запланировано первое заседание", — сказал Нагиев.
Кроме того, защитник рассказал, что рядового Шамсутдинова уже этапируют в Москву для проведения судебно-психиатрической экспертизы.
25 октября в войсковой части 54160 в Забайкалье восемь военнослужащих были застрелены и еще два — ранены. По обвинению в убийстве сослуживцев задержали и арестовали призывника из Тюменской области Рамиля Шамсутдинова.
В декабре было возбуждено уголовное дело о неуставных отношениях в этой части. Отец Шамсутдинова утверждал, что над ним издевались сослуживцы и командиры. Шамсутдинов и еще несколько человек признаны по этому делу потерпевшими, обвиняемый — жив.
По словам Куренного, "для всесторонности и объективности расследования следствием проверяются все версии произошедшего, назначено проведение ряда экспертных исследований".
«Спектр-РГ» прислал первые полноценные снимки с телескопа eROSITA
Зачем бабушка закапывает зубчики чеснока в цветочные горшки?
Петербург поставил рекорд по количеству туристов в 2019 году
Жителей Барселоны обложат налогом на вынос мусора