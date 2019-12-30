30.12.2019, 15:47

Обвиняемый по делу о дедовщине в воинской части РФ, где солдат убил сослуживцев, признал вину

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Обвиняемый по делу о дедовщине в воинской части РФ, где солдат убил сослуживцев, признал вину
Фото: «Майор и генерал» / Telegram

Военнослужащий, обвиняемый по делу о неуставных отношений в части в Забайкалье, где рядовой Рамиль Шамсутдинов устроил стрельбу, запросил особый порядок рассмотрения дела. Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев.

"Это предусматривает признание вины", — пояснил адвокат.

"Суд начнется в январе, уже запланировано первое заседание", — сказал Нагиев.

Кроме того, защитник рассказал, что рядового Шамсутдинова уже этапируют в Москву для проведения судебно-психиатрической экспертизы.

25 октября в войсковой части 54160 в Забайкалье восемь военнослужащих были застрелены и еще два — ранены. По обвинению в убийстве сослуживцев задержали и арестовали призывника из Тюменской области Рамиля Шамсутдинова.

В декабре было возбуждено уголовное дело о неуставных отношениях в этой части. Отец Шамсутдинова утверждал, что над ним издевались сослуживцы и командиры. Шамсутдинов и еще несколько человек признаны по этому делу потерпевшими, обвиняемый — жив.

По словам Куренного, "для всесторонности и объективности расследования следствием проверяются все версии произошедшего, назначено проведение ряда экспертных исследований".

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