Обвиняемый по делу о дедовщине в воинской части РФ, где солдат убил сослуживцев, признал вину

"Это предусматривает признание вины", — пояснил адвокат.

"Суд начнется в январе, уже запланировано первое заседание", — сказал Нагиев.

Кроме того, защитник рассказал, что рядового Шамсутдинова уже этапируют в Москву для проведения судебно-психиатрической экспертизы.

25 октября в войсковой части 54160 в Забайкалье восемь военнослужащих были застрелены и еще два — ранены. По обвинению в убийстве сослуживцев задержали и арестовали призывника из Тюменской области Рамиля Шамсутдинова.

В декабре было возбуждено уголовное дело о неуставных отношениях в этой части. Отец Шамсутдинова утверждал, что над ним издевались сослуживцы и командиры. Шамсутдинов и еще несколько человек признаны по этому делу потерпевшими, обвиняемый — жив.

По словам Куренного, "для всесторонности и объективности расследования следствием проверяются все версии произошедшего, назначено проведение ряда экспертных исследований".