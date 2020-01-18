Новый премьер РФ хочет создать реестр всех граждан и их доходов. Россиян будут контролировать, как в Китае?

Сведения об образовании и ученых степенях, в том числе полученных за границей России.

Данные об обязательном пенсионном и медицинском страховании.

Данные о постановке на учет в службе труда для безработных и выдаче права на работу для иностранцев.

Информация о регистрации индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

Номера, присвоенные при постановке гражданина на учет в налоговой службе.

Сведения о постановке на военной учет.

Каждому гражданину в этой системе будет присвоен уникальный номер, который останется с ним до самой смерти (и после нее). Его никто не сможет поменять, даже если человек уедет в другой регион или страну и сменит фамилию и имя. К этому номеру будут привязаны все прочие — от ИНН до номера пенсионного страхования.

В законопроекте написано, что он в целом вступит в силу в 2022 году, а некоторые данные будут добирать до 2025 года.

Для того, чтобы из реестра населения получился реестр доходов, к нему нужно будет присоединить уже собранные данные ФНС о доходах и имуществе граждан, об их крупных расходах (идея создания такой базы обсуждалась правительством несколько лет назад).

Мишустин на пленарном заседании, где его назначили премьером, объяснил депутатам, что главная цель реестра — создание системы адресной социальной помощи. Государство с помощью собранных им данных сможет выдавать помощь и льготы не автоматически, а согласно реальным потребностям каждой семьи. Кроме того, ”большие данные” о доходах семей нужны статистикам: сейчас они вынуждены считать динамику доходов населения и уровне бедности по косвенным сведениям о покупках и сбережениях граждан, а после создания базы смогут определять их напрямую, причем ”для каждого региона” отдельно, объяснил Мишустин депутатам.

Всех будут контролировать, как в Китае?

Подобные реестры существуют во многих странах Запада. Например, почти такой же набор данных собирает налоговая служба Швеции. В нем есть даже аналог российской ”регистрации по месту жительства” — сведения о том, где каждый человек чаще всего спит по ночам.

Само по себе создание реестра не представляет опасности, потому что государство пока не планирует собирать о гражданах какие-либо данные, которые не собирает сейчас. В Китае же система ”социального кредита” (пока действует в пробном режиме в нескольких провинциях) собирает самые разные данные о гражданах: об их социальном и потребительском поведении, о кредитной истории, о действиях в интернете, об общественной деятельности. Тем, кому система назначит низкий рейтинг, в разных регионах полагаются различные наказания, в которых участвуют в том числе частные компании: гражданам могут отказать не только в кредите, но и в покупке билетов на самолет или заселении в гостиницу, в приеме в учебные заведения и на руководящие должности и т. д.