18.01.2020, 13:50

Новый премьер РФ хочет создать реестр всех граждан и их доходов. Россиян будут контролировать, как в Китае?

 (5)
EST
Reisidokument
Foto: Priit Simson

Новый премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ в Госдуме заявил, что одним из приоритетов его правительства будет создание ”реестра доходов домохозяйств”. После этого, по словам Мишустина, которые цитируют депутаты, ”каждый доход будет отслеживаться от начала до конца”. ”Медуза” разобралась, стоит ли после этого заявления бояться тотального контроля со стороны государства.

Что за реестр доходов?

Это надстройка над реестром данных о населении, который создается в России последние несколько лет. Идея создания общей электронной базы, куда будут записаны данные обо всех гражданах России, впервые появилась более 10 лет назад.

В 2019 году правительство внесло в Думу новый законопроект (был принят в первом чтении осенью, второе чтение назначено на февраль 2020 года). Он обяжет разные ведомства добавить в эту базу новые данные о каждом гражданине или проживающем в стране иностранце:

  • Сведения об образовании и ученых степенях, в том числе полученных за границей России.
  • Данные об обязательном пенсионном и медицинском страховании.
  • Данные о постановке на учет в службе труда для безработных и выдаче права на работу для иностранцев.
  • Информация о регистрации индивидуальных предпринимателей и самозанятых.
  • Номера, присвоенные при постановке гражданина на учет в налоговой службе.
  • Сведения о постановке на военной учет.
  • Каждому гражданину в этой системе будет присвоен уникальный номер, который останется с ним до самой смерти (и после нее). Его никто не сможет поменять, даже если человек уедет в другой регион или страну и сменит фамилию и имя. К этому номеру будут привязаны все прочие — от ИНН до номера пенсионного страхования.

В законопроекте написано, что он в целом вступит в силу в 2022 году, а некоторые данные будут добирать до 2025 года.

Для того, чтобы из реестра населения получился реестр доходов, к нему нужно будет присоединить уже собранные данные ФНС о доходах и имуществе граждан, об их крупных расходах (идея создания такой базы обсуждалась правительством несколько лет назад).

Мишустин на пленарном заседании, где его назначили премьером, объяснил депутатам, что главная цель реестра — создание системы адресной социальной помощи. Государство с помощью собранных им данных сможет выдавать помощь и льготы не автоматически, а согласно реальным потребностям каждой семьи. Кроме того, ”большие данные” о доходах семей нужны статистикам: сейчас они вынуждены считать динамику доходов населения и уровне бедности по косвенным сведениям о покупках и сбережениях граждан, а после создания базы смогут определять их напрямую, причем ”для каждого региона” отдельно, объяснил Мишустин депутатам.

Всех будут контролировать, как в Китае?

Подобные реестры существуют во многих странах Запада. Например, почти такой же набор данных собирает налоговая служба Швеции. В нем есть даже аналог российской ”регистрации по месту жительства” — сведения о том, где каждый человек чаще всего спит по ночам.

Само по себе создание реестра не представляет опасности, потому что государство пока не планирует собирать о гражданах какие-либо данные, которые не собирает сейчас. В Китае же система ”социального кредита” (пока действует в пробном режиме в нескольких провинциях) собирает самые разные данные о гражданах: об их социальном и потребительском поведении, о кредитной истории, о действиях в интернете, об общественной деятельности. Тем, кому система назначит низкий рейтинг, в разных регионах полагаются различные наказания, в которых участвуют в том числе частные компании: гражданам могут отказать не только в кредите, но и в покупке билетов на самолет или заселении в гостиницу, в приеме в учебные заведения и на руководящие должности и т. д.

В будущем новая система может перестать быть безобидной. Создание реестра несет в себе две основные опасности:

  • По законопроекту, все данные будут храниться в правительственной системе, обособленной от Интернета. Однако документ содержит широкий список тех, кто может получить сведения о гражданах. Если статистики могут претендовать только на обезличенные данные, то региональные и муниципальные чиновники, заведующие распределением льгот и социальной помощи, получат все, вплоть до фамилий и адресов. Широкий доступ к реестру и его отдельным частям создает опасность утечки данных; сами эти данные — от состава семьи, благосостояния и потребительской активности до конкретных адресов граждан — очень ценный товар для любых рекламодателей и маркетологов.
  • Вторая опасность — декларируемое чиновниками желание дополнять базу новыми массивами данных. Так, законопроект о реестре сообщает, что он может быть использован для ”защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации”. Вероятно, теми же мотивами руководствовалось правительство Китая, создавай систему ”социального кредита”.
Читайте также: