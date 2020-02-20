Новоиспеченный политик: Сергей Шнуров вступил в Партию роста

Музыкант Сергей Шнуров вступил в Партию роста, которую возглавляет бизнес-омбудсмен Борис Титов. Это следует из видео, которое телеканалу РБК предоставили в пресс-службе партии.
”Мне кажется, что я вам пригожусь. Совершенно точно по крайней мере внесу яркие краски. Со мной будет явно веселее”, — сказал Шнуров.
Это произошло в ходе рабочего визита Титова в Санкт-Петербург, где он должен был встретиться с председателями региональных отделений партии и обсудить стратегию на выборах в 2020 и 2021 годах.
В январе Шнуров говорил, что займется политикой только в том случае, если увидит свой электорат и поймет, что таким образом может ”причинить какое-то добро” этим людям. Он добавил, что не пойдет в политику, если ”кто-то там решил в каких-то кабинетах”. С февраля прошлого года Шнуров входит в совет комитета Госдумы РФ по культуре.
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