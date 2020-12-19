Николай Сванидзе рассказал почему Путин не называет фамилию Навального

Путин, по словам Сванидзе, по-прежнему отказывается называть фамилию Навального, а в этот раз использовал формулировку ”фигурант”. Ранее Кремль называл Навального — ”берлинским пациентом” (а на пресс-конференции также использовал слово блогер — RusDelfi).

Сванидзе высказал свое предположение по поводу того, почему так происходит. Возможно, считает он, Путин не хочет способствовать популяризации Навального.

По мнению некоторых экспертов, несмотря на то, что Навальный хорошо известен интернет-аудитории, большинство россиян по–прежнему смотрят телевизор и там о Навальном ничего не говорят. Таким образом большая часть россиян о нем либо не знает, либо знает что-то очень плохое.

Если же Путин назовет его по имени, то он даст ему дополнительную аудиторию, а этого президент России точно не хочет.

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