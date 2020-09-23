Никита Михалков заявил, что фото с протестов в Беларуси — ”компьютерная графика”

”Это я вам говорю как профессионал. Вы можете мне поверить. <…> Не может быть, чтобы такое количество людей давало бы такой просвет. Его не может быть. Там должно быть всё забито: вторым, третьим, пятым рядом внизу. Видите, его нет? Это чистая абсолютно компьютерная графика. Понимаете, вот даже в этом есть… Это фальшь фальши. Отлично, пошло, поехало, вперёд, вперёд”, — заключил Михалков.

Сами акции протеста, по мнению Михалкова, организовывали люди, которые осознанно занимаются деструктивной деятельности.

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