23.09.2020, 07:40

Никита Михалков заявил, что фото с протестов в Беларуси — ”компьютерная графика”


EST 1
Никита Михалков
Никита МихалковФото: скриншот

Российский режиссёр Никита Михалков усомнился в масштабах протестов в Беларуси и заявил, что на фото с митингов людей добавляли с помощью компьютерной графики. Своё мнение он высказал в очередном выпуске своей передачи ”Бесогон TV”, на это обратил внимание белорусский сайт Tut.by.

”Это я вам говорю как профессионал. Вы можете мне поверить. <…> Не может быть, чтобы такое количество людей давало бы такой просвет. Его не может быть. Там должно быть всё забито: вторым, третьим, пятым рядом внизу. Видите, его нет? Это чистая абсолютно компьютерная графика. Понимаете, вот даже в этом есть… Это фальшь фальши. Отлично, пошло, поехало, вперёд, вперёд”, — заключил Михалков.

Сами акции протеста, по мнению Михалкова, организовывали люди, которые осознанно занимаются деструктивной деятельности.

Читайте также:

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Больше статей про ситуацию в Беларуси — ЗДЕСЬ.

Читайте также: