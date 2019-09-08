Нидерланды попросили РФ выдать свидетеля по делу малайзийского "боинга", из-за которого чуть не сорвался обмен заключенными с Украиной

"Правительство глубоко сожалеет о том, что Цемах под давлением Российской Федерации стал частью этого обмена, что означает, что он в настоящее время находится в России", — написал Блок парламенту. Хотя голландским следователям удалось допросить Цемаха до отправки в Россию, Блок назвал его участие в обмене "весьма прискорбным". Генеральный прокурор Нидерландов просит Россию выдать Цемаха стране, сообщает телеканал NOS.

Именно из-за допроса свидетеля по делу МН-17 обмен заключенными между Россией и Украиной пришлось задержать. Президент Украины Владимир Зеленский ранее в субботу рассказал журналистам, что из-за допроса Цемаха обмен был под угрозой срыва. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил, что включение Цемаха в список на обмен заключенными было обязательным условием Москвы, без этого переговоры об обмене сорвались бы.