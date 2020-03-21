Не болтай! Россиян начали штрафовать за распространение слухов о коронавирусе

Штраф за распространение «заведомо недостоверной общественно значимой информации» грозит жителю Уссурийска. По данным полиции, 28-летний мужчина «распространял слухи о заразившихся коронавирусной инфекцией на одном из предприятий Уссурийска», которую «рассылал с помощью мессенджера».
«Интерфакс» также пишет об административных делах из-за ложной информации об инфекции в Амурской области и в Татарстане (по одному в каждом регионе).
О случае угловной ответственности за несоблюдение режима самоизоляции в Ставрополье RusDelfi уже сообщал.
em>Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Впервые в РФ: смертельный вирус – у ребенка, но есть одно «но»
Почему врачи отказались ехать к заболевшей дочке Пескова
На борту самолета побили пассажиров, намеренно чихающих на людей
Мифы о коронавирусе развенчаны: заявление вирусолога из США