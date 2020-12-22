Навальный против ФСБ. Раунд второй

В схватке Алексея Навального с ФСБ политик выглядит гораздо эффектнее и убедительнее, чем спецслужба. Во второй части расследования Навальный представил публике не описание сложной схемы слежки за собой, а показал простой диалог: политик разговаривал по телефону с участником группы предполагаемых отравителей. Но этот диалог производит эффект разорвавшегося снаряда. Собеседник Навального, Константин Кудрявцев, сам того не ведая, подтвердил факты, изложенные в первой части расследования Bellingcat.

Кудрявцев подтвердил, что Навального хотели убить



Алексей Навальный выбрал очень интересную тактику для своей борьбы. Он действует тщательно и не торопится выкладывать на стол все козыри. На этот раз удар был точечным - всего один телефонный разговор. Навальный утверждает, что говорил с Константином Кудрявцевым, военным химиком из института криминалистики ФСБ, одним из восьми раскрытых Bellingcat сотрудников, которые пытались отравить политика.

Любопытно, что за несколько дней до публикации второй части расследования Bellingcat Владимир Путин фактически подтвердил правдивость первой, назвав ее не расследованием, а "легализацией материалов американских спецслужб". Значит ли это, что признание президентом России фактов, изложенных журналистами-расследователями, распространяется и на личности сотрудников ФСБ, о которых мы узнали неделю назад?

Так или иначе, Константин Кудрявцев своими ответами подтвердил, что Алексея Навального хотели именно убить, а затем сотрудники российской спецслужбы пытались скрыть следы преступления. Причем сам разговор состоялся утром того дня, когда была опубликована первая часть расследования, и у спецслужб и администрации президента РФ, наверное, было время подготовиться к возможной публикации этого диалога. Если, конечно, высшее руководство было в курсе этого звонка. Или не было?

Скорость реакции ФСБ на звонок Навального



Насколько удивительным было затянувшееся молчание российской пропаганды в ответ на первую часть расследования, настолько впечатляет скорость, с которой появился комментарий ко второй части. И появился он не от условного политического блока или главных пропагандистов, а от самой Федеральной службы безопасности.