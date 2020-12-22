22.12.2020, 22:20

Навальный против ФСБ. Раунд второй

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Татьяна Фельгенгауэр
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Татьяна Фельгенгауэр
Татьяна ФельгенгауэрФото: twitter.com/KVRemchukov

Вторая часть расследования отравления Навального, сделанного Bellingcat при участии политика, бьет по ФСБ еще сильнее. А попытки отрицать обвинения выглядят все более беспомощно, считает Татьяна Фельгенгауэр в своей колонке для Deutsche Welle.

В схватке Алексея Навального с ФСБ политик выглядит гораздо эффектнее и убедительнее, чем спецслужба. Во второй части расследования Навальный представил публике не описание сложной схемы слежки за собой, а показал простой диалог: политик разговаривал по телефону с участником группы предполагаемых отравителей. Но этот диалог производит эффект разорвавшегося снаряда. Собеседник Навального, Константин Кудрявцев, сам того не ведая, подтвердил факты, изложенные в первой части расследования Bellingcat.

Кудрявцев подтвердил, что Навального хотели убить

Алексей Навальный выбрал очень интересную тактику для своей борьбы. Он действует тщательно и не торопится выкладывать на стол все козыри. На этот раз удар был точечным - всего один телефонный разговор. Навальный утверждает, что говорил с Константином Кудрявцевым, военным химиком из института криминалистики ФСБ, одним из восьми раскрытых Bellingcat сотрудников, которые пытались отравить политика.

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Любопытно, что за несколько дней до публикации второй части расследования Bellingcat Владимир Путин фактически подтвердил правдивость первой, назвав ее не расследованием, а "легализацией материалов американских спецслужб". Значит ли это, что признание президентом России фактов, изложенных журналистами-расследователями, распространяется и на личности сотрудников ФСБ, о которых мы узнали неделю назад?

Так или иначе, Константин Кудрявцев своими ответами подтвердил, что Алексея Навального хотели именно убить, а затем сотрудники российской спецслужбы пытались скрыть следы преступления. Причем сам разговор состоялся утром того дня, когда была опубликована первая часть расследования, и у спецслужб и администрации президента РФ, наверное, было время подготовиться к возможной публикации этого диалога. Если, конечно, высшее руководство было в курсе этого звонка. Или не было?

Скорость реакции ФСБ на звонок Навального

Насколько удивительным было затянувшееся молчание российской пропаганды в ответ на первую часть расследования, настолько впечатляет скорость, с которой появился комментарий ко второй части. И появился он не от условного политического блока или главных пропагандистов, а от самой Федеральной службы безопасности.

Впрочем, на этом неожиданности заканчиваются. Да, спецслужба отреагировала быстро, но вот содержание ответа банально, предсказуемо и не очень логично. В ФСБ разговор Навального с Кудрявцевым называют одновременно подделкой и провокацией. В нагромождении слов, выпущенных ЦОС ФСБ, видна вся неповоротливость системы. На четкие и мощные удары она может отвечать лишь заученными фразами про иностранные спецслужбы, но по существу не опровергла ничего из упомянутого в расследовании.

Более того, скорость, с которой к предполагаемому месту жительства Кудрявцева в Москве прибыли полиция и ОМОН, вызывает удивление. Россияне отлично знают, что дождаться наряда полиции даже в серьезных случаях не так просто. А тут несколько машин и ПАЗик ОМОНа только ради того, чтобы Любовь Соболь не звонила в дверь никому не известному и никому не нужному гражданину?

Неловкие ответы Дмитрия Пескова

Не имея возможности ответить что-то по существу, власть привычно прибегает к проверенным приемам: обвинить во всем Запад и ударить по собственным гражданам. В первом случае орудием выступил МИД. На Смоленскую площадь вызвали послов Германии, Франции и Швеции - тех стран, чьи лаборатории объявили о том, что Алексей Навальный был отравлен веществами из группы “Новичок” .

Во втором случае полиция решила отыграться на ФБК, а точнее на Любови Соболь, которая в понедельник вечером приехала по предполагаемому адресу Константина Кудрявцева. Ну и совсем неловко выглядят комментарии пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, который вместо внятного ответа озвучивает в разговоре с журналистам уже откровенные оскорбления, называя Навального “больным с манией величия”.

Все это, на мой взгляд, выдает слабость позиции, в которой находится Кремль. Властям, очевидно, нечем опровергнуть обвинения в попытке убийства Навального или использовании боевого химического вещества. Нет у них и аргументов, чтобы объяснить, почему по-прежнему не заведено уголовное дело по факту покушения на политического деятеля. Пока грубая тактика защиты кое-как работает, но главный вопрос остается открытым: сколько еще информации собрано Bellingcat и насколько сокрушительным окажется следующий удар Алексея Навального?

Редакция может не разделять мнение автора.

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