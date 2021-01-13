Навальный назвал дату возвращения в Россию

"Когда я только вышел из больницы, я делал такое упражнение. Самое сложное для меня. Надо стоять, потом лечь на пол, потом снова встать. Это было очень-очень сложно. Мой максимум был три раза. Потом приходилось отдыхать.

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Сегодня утром я сделал отжимания, приседания и даже несколько "бёрпиз" (адская штука). После чего понял, что наступил момент, которого я так ждал — наверное я почти здоров и могу наконец-то вернуться домой.

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Вопрос "возвращаться или нет" передо мной не стоял никогда. Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в неё в реанимационной коробке, по одной причине: меня пытались убить.

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Я выжил. И сейчас Путин, отдавший приказ о моём убийстве, верещит на весь свой бункер и велит своим слугам сделать всё, чтобы я не вернулся. Слуги действуют как обычно: фабрикуют новые уголовные дела против меня.

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Но что они там делают мне не очень интересно. Россия — моя страна, Москва — мой город, я по ним скучаю.

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Поэтому сегодня утром я зашел на сайт компании "Победа" и купил билеты.

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17 января, в воскресенье, я вернусь домой рейсом "Победы". Встречайте", — пишет политик в соцсети.

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