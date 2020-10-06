Навальный и Мария Певчих жили в одном номере? Новое интервью Дудя

Уже в первые 45 минут интервью собрало более полумиллиона просмотров.

В интервью, как и всегда, российский журналист и блогер задал самые животрепещущие вопросы:

Как в организм попал яд?

Сколько раз Юлия просила мужа бросить политику?

Работал ли отец Юлии в ГРУ?

и главное:

Навальный и Мария Певчих жили в одном номере?

- Это так в кино работает, ты открываешь глаза, тянешь слабеющие руки, вокруг родственники, кричат тебе, Алексей! - рассказал Навальный о состоянии комы, в котором он пребывал. - Ничего и близко нет, по крайней мере не было в моей ситуации. У меня была самая глубокая кома по шкале, это непохоже на сон. Я испытал полусмерть, кому, а самое худшее - галюцинации, как в Пелевине или как в "Страх и ненависть в Лас-Вегасе".

Посмотреть интервью можно здесь.

Алексею Навальному стало плохо на борту самолета по пути из Томска в Москву 20 августа. Лайнер экстренно приземлился в Омске, где Навального госпитализировали. 22 августа по желанию родственников его доставили для лечения в клинику "Шарите" в Берлине. Политик находился в искусственной коме 19 дней. Как установила лаборатория бундесвера, Навальный был отравлен нервно-паралитическим ядом "Новичок" нового типа. 14 сентября к таким же выводам пришли эксперты из Франции и Швеции.

Больше новостей о состоянии Навального читайте ЗДЕСЬ.