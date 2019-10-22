22.10.2019, 10:19

Находящееся у берегов Норвегии российское судно подало сигнал SOS

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Россия: это было сделано случайно
rus.delfi.ee
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Находящееся у берегов Норвегии российское судно подало сигнал SOS
Foto: Andres Putting

Российское судно, находящееся у западного побережья Норвегии, подало сигнал SOS, пишет "Новая газета" со ссылкой на твиттер Центрального управления норвежской службы спасения.

Согласно сообщению, на борту терпящего бедствие судна находятся 33 человека. В районе, из которого поступил сигнал бедствия, наблюдается шторм.

Как пишет "Сноб", также известно, что у судна возникли проблемы с двигателем, однако экипажу удалось наладить маневрирование. На место происшествия отправлены буксиры.

Росморречфлот опроверг информацию о терпящем бедствии российском ледоколе. В ведомстве отметили, что судно ”Тор” случайно подало сигнал SOS. Оно не испытывает проблем и следует дальше по маршруту.

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