Находящееся у берегов Норвегии российское судно подало сигнал SOS(42)
Российское судно, находящееся у западного побережья Норвегии, подало сигнал SOS, пишет "Новая газета" со ссылкой на твиттер Центрального управления норвежской службы спасения.
Российское судно, находящееся у западного побережья Норвегии, подало сигнал SOS, пишет "Новая газета" со ссылкой на твиттер Центрального управления норвежской службы спасения.
Согласно сообщению, на борту терпящего бедствие судна находятся 33 человека. В районе, из которого поступил сигнал бедствия, наблюдается шторм.
Как пишет "Сноб", также известно, что у судна возникли проблемы с двигателем, однако экипажу удалось наладить маневрирование. На место происшествия отправлены буксиры.
Росморречфлот опроверг информацию о терпящем бедствии российском ледоколе. В ведомстве отметили, что судно ”Тор” случайно подало сигнал SOS. Оно не испытывает проблем и следует дальше по маршруту.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Сжегший внука в печи пенсионер избежал тюрьмы
Как умирала от рака Раиса Горбачева, которую ненавидели многие
Стало известно, какая группа крови несет долголетие
Очнулась и увидела его: как главред надругался над журналисткой