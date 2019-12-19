На пресс-конференции Владимир Путин (не)рассказал о своих дочерях

Корреспондент Русской службы ”Би-би-си” спросила про предполагаемую младшую дочь Путина Катерину Тихонову. Путин раньше говорил, что его дети бизнесом не занимается, но за прошлый год компании, в которых работают Тихонова и старшая дочь Путина, (ЗДЕСЬ расследование) много заработали. Их начали активно показывать по телевизору. ”Когда вы признаете, что они ваши дети? Когда они станут открытыми для общества, как дети других мировых лидеров?” — спросила журналистка.

Путин ответил, чем она занимается, но употреблял слова: женщина, а не дочь.

"Вы упомянули одну женщину, вторую. Упомянули их личные доли, объем бизнеса. Просто обозначили факт. Когда вы покопаетесь в этом, вы поймете, какой там бизнес, есть ли он там, кому он принадлежит, кто там помогает. ”Иннопрактика” [Тихоновой] — инициатива ректора МГУ, связано это с желанием наших вузов сочетать возможности нашей науки и образования с реальными потребностями наших производителей и выгодополучателей внутри российской экономики. Мы очень часто закупаем за границей то, что можем производить сами.

”Иннопрактика” посвящена именно этому, в этом ее смысл. Применительно к МГУ главным образом. Там очень много талантливых людей, но надо, чтобы их инновации были известны нашему бизнесу. И дай им бог успеха, чтобы они добились там результатов. По второму направлению, медицина. Там все стремится к нулю, но это высокая медицина, а это один из приоритетов РФ. Эту работу надо поприветствовать".