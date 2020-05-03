На границе с Псковской областью за один день развернули более 700 автомобилей

Напомним, что в Псковской области действует правило 14-дневной изоляции для тех, кто прибыл в регион из других мест. Въезжать на майские, например, разрешено имеющим недвижимость под Псковом. Ограничения не распространяются на тех, кто прибыл в служебные командировки или следуют через регион транзитом.

"Жаль, что призыв не терять время и не пытаться приехать в Псковскую область без уважительной причины услышали далеко не все. За сегодняшний день полиция развернула 754 автомобиля. Столько людей проехали зря более 500 километров. Пожалуйста, берегите семейный бюджет и внимательнее относитесь к введённым на майские праздники ограничениям", — написал Ведерников.

Согласно данным регионального оперштаба, в Псковской области на 2 мая подтверждено 194 случая коронавируса, 8 — скончались.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!