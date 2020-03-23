23.03.2020, 21:00

Министр обороны РФ обсудил гуманитарную помощь с президентом Сирии

 (10)
EST
Сергей Шойгу и Башар Асад
Фото: Scanpix

Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с президентом Сирии Башаром Асадом гуманитарную помощь этой стране и восстановление ее экономики при помощи российских специалистов, передает "РИА Новости" со ссылкой на российское военное ведомство.

Сообщается, что по поручению президента России Владимира Путина, Шойгу совершил рабочую поездку в Сирию, где встретился с президентом Сирии.

"Затрагивались темы гуманитарного содействия России сирийскому населению, страдающему от запретительных санкций западных стран, а также восстановления при помощи российских специалистов экономического потенциала республики", — говорится в сообщении.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Читайте также: