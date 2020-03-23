Министр обороны РФ обсудил гуманитарную помощь с президентом Сирии

Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с президентом Сирии Башаром Асадом гуманитарную помощь этой стране и восстановление ее экономики при помощи российских специалистов, передает "РИА Новости" со ссылкой на российское военное ведомство.
Сообщается, что по поручению президента России Владимира Путина, Шойгу совершил рабочую поездку в Сирию, где встретился с президентом Сирии.
"Затрагивались темы гуманитарного содействия России сирийскому населению, страдающему от запретительных санкций западных стран, а также восстановления при помощи российских специалистов экономического потенциала республики", — говорится в сообщении.
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